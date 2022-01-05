В Старом Осколе попавший в ДТП водитель вышел из машины и угодил под колеса

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Во вторник, 4 января, в Белгородской области произошло два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. В Старом Осколе 70-летний водитель автомобиля «Ниссан Террано» стал участником двойной аварии. Она случилось около двух часов дня на улице Ублинские горы. По предварительным данным, пожилой мужчина после небольшого ДТП ожидал оформления происшествия и находился на проезжей части рядом со своей машиной. Проезжавшая мимо 31-летняя женщина на «Шевроле Авео» не справилась в этот момент с управлением и врезалась в стоящий «Ниссан», а затем по инерции наехала на его водителя. Мужчина получил травмы.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Вторая авария произошла около пяти утра 4 января в Корочанском районе. По предварительным данным, на 26-м километре федеральной автодороги «Белгород - М4 «Дон» - Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар - Новороссийск» 24-летняя автомобилистка на «четырнадцатой» не справилась с управлением. Легковушка съехала в кювет и опрокинулась. По информации пресс-службы УМВД России по Белгородской области, в аварии пострадала 21-летняя пассажирка. Ее с травмами доставили в больницу.