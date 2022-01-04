В Белгородской области продолжается фестиваль добрых дел «Новогодние чудеса»

В детской областной больнице мероприятие такого уровня проводится впервые. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгородской детской областной больнице продолжается фестиваль добрых дел «Новогодние чудеса». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

5 января, с 15:00 до 16:00 пройдет мастер-класс по изготовлению игрушек из фетра. 6 января в актовом зале административного здания больницы, расположенного по ул. Губкина, 44, в 14:00 начнется новогодняя интермедия артистов Белгородского кукольного театра «Волшебная снежинка для Сонника». А в лечебном корпусе по ул. Губкина, 50 в 15:00 для маленьких пациентов организуют мастер-класс по росписи заготовок под новогодние шары «Новогодние игрушки». В Рождество, 7 января, также в 15:00 в лечебном корпусе пройдет еще один мастер-класс по изготовлению куклы из ткани «Рождественский ангел».

Фестиваль «Новогодние чудеса» стартовал 24 декабря. Его главная идея – порадовать детей, которые накануне праздника вынужденно оказались в больничных стенах вдали от близких. Для скорейшего выздоровления мальчишек и девчонок организаторы устроили специальную праздничную программу в медицинском учреждении. Это арт-терапии, креативные инсталляции и театрализованные перформансы, которые способствуют существенному улучшению эмоционального фона, тем самым создавая радостную атмосферу.

В детской областной больнице мероприятие такого уровня проводится впервые. Ежедневно здесь проходят лечение от 450 до 550 детей по разным профилям и разного возраста. Отметим, что в создании праздничной сказки для детей участвовали сотрудники лечебного учреждения, волонтеры, финалисты кадрового проекта «Новое время», а также все неравнодушные жители региона.