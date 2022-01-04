Каток на Соборной площади Белгорода по онлайн-записи посетили уже больше 7000 человек

фото: со страницы администрации г. Белгорода в соцсети.

Открывшийся у главной ёлки на Соборной площади крытый каток стал одним из излюбленных мест отдыха белгородцев. Его площадь две тысячи квадратных метров. Своды купола украшают гирлянды и светодиодные конструкции. Благодаря шатру каток может работать при температуре +15 градусов.

За небольшую сумму можно взять на прокат коньки или помощника фигуриста. Есть стеллажи для коньков, шкафчики для хранения личных вещей, туалет. В день проводится семь сеансов катания. Между ними технические перерывы продолжительностью час.

Вход на каток бесплатный, но билетики предъявить нужно. Посетители могут получить их в кассе в порядке живой очереди либо заказать онлайн (адрес страницы для записи - https://clck.ru/ZGZaq). Здесь сказано, что билеты выкладывают по утрам после 9:00 на следующий день. В пятницу появляются билеты сразу на все выходные и понедельник. Если на странице нет кнопки «Записаться» – все билеты забронированы, вы можете попасть на каток по живой очереди.

- С начала работы катка на Соборной площади только по онлайн-записи его посетили более 7 000 человек, - сообщается на странице администрации Белгорода.

Однако некоторые горожане жалуются, что не успевают оформить запись на сайте. В связи с этим, как сообщили в мэрии, решено провести эксперимент. 6 января попасть на каток можно будет только по электронному билету. Впрочем, если прийти за 15 минут до начала сеанса, то можно будет пройти по живой очереди на невостребованные места.