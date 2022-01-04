Каток на Соборной площади Белгорода по онлайн-записи посетили уже больше 7000 человек

фото: со страницы администрации г. Белгорода в соцсети.
Открывшийся у главной ёлки на Соборной площади крытый каток стал одним из излюбленных мест отдыха белгородцев. Его площадь две тысячи квадратных метров. Своды купола украшают гирлянды и светодиодные конструкции. Благодаря шатру каток может работать при температуре +15 градусов.
За небольшую сумму можно взять на прокат коньки или помощника фигуриста. Есть стеллажи для коньков, шкафчики для хранения личных вещей, туалет. В день проводится семь сеансов катания. Между ними технические перерывы продолжительностью час.
Вход на каток бесплатный, но билетики предъявить нужно. Посетители могут получить их в кассе в порядке живой очереди либо заказать онлайн (адрес страницы для записи - https://clck.ru/ZGZaq). Здесь сказано, что билеты выкладывают по утрам после 9:00 на следующий день. В пятницу появляются билеты сразу на все выходные и понедельник. Если на странице нет кнопки «Записаться» – все билеты забронированы, вы можете попасть на каток по живой очереди.
- С начала работы катка на Соборной площади только по онлайн-записи его посетили более 7 000 человек, - сообщается на странице администрации Белгорода.
Однако некоторые горожане жалуются, что не успевают оформить запись на сайте. В связи с этим, как сообщили в мэрии, решено провести эксперимент. 6 января попасть на каток можно будет только по электронному билету. Впрочем, если прийти за 15 минут до начала сеанса, то можно будет пройти по живой очереди на невостребованные места.
График работы катка на Соборной площади. фото: со страницы администрации г. Белгорода в соцсети.