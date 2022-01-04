В Белгороде врачи поликлиник за прошедшие сутки выезжали на вызовы 360 раз

В праздники все поликлиники Белгорода работают в штатном режиме. Только за вчерашние сутки они 360 раз выезжали на вызовы и приняли 570 человек.

Пациенты обращались с признаками ОРВИ и COVID-19. Как сообщается на сайте правительства региона, в городских поликлиниках работают кабинеты неотложной помощи. Терапевты ведут прием с 8 утра до 15 часов. Кроме того, медики обслуживают все поступившие вызовы.

В амбулаторном ковидном центре, который был создан на базе шестой поликлиники, функционируют кабины рентгена, СКТ и лабораторной диагностики. На вызовах ежедневно дежурят двадцать врачей, на приеме – шесть.

- Если вы заболели, не нужно сидеть до победного дома и ждать осложнений. Мы ждем всех в наших поликлиниках. Даже если у вас незначительные признаки ОРВИ, мы у каждого возьмем мазки и назначим лечение, – отмечает главврач городской поликлиники Белгорода Ольга Полякова.

По ее словам, во всех поликлиниках Белгорода, кроме ковидного центра, продолжается вакцинация и ревакцинация. В праздники открыта льготная аптека. Пациентам ежедневно предоставляют лекарства от коронавирусной инфекции и производят забор мазков.