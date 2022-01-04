Количество заболевших за время пандемии в Белгородской области превысило 82 тысячи человек

По данным на 4 января, за сутки в Белгородской области заразились коронавирусом еще 136 человек. Выздоровели 179 жителей региона. Умерли пятеро – две жительницы Белгорода 1937 и 1951 годов рождения, жительница Яковлевского городского округа 1934 года рождения, жительница Ивни 1937 года рождения и жительница Валуек 1944 года рождения.

В настоящее время госпитализированы 1160 человек с подтверждённым COVID-19. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 42.

Всего за время пандемии коронавирусом в Белгородской области заболели 82069 человек. Выздоровели 73884. Умерли 1769.