Белгородские волейболисты начали 2022-й год с домашней победы над «Газпром-Югрой»

После вчерашнего игрового дня «Белогорье» занимает шестое место с 18-ю очками в активе. Фото с официального сайта ВК «Белогорье».

Накануне, в 11-м туре мужской суперлиги, ВК «Белогорье» на своей площадке в трех партиях одолел «Газпром-Югру» из Сургутского района. Итоговый счет – 25:20, 25:16, 25:17.

Это уже пятая победа белгородцев в текущем розыгрыше суперлиги, и четвертая - домашняя.

После вчерашнего игрового дня «Белогорье» занимает шестое место с 18-ю очками в активе. В ТОП-5 входят «Зенит-Казань» (28), новосибирский «Локомотив» (27), московское «Динамо» (23), питерский «Зенит» и «Динамо-ЛО» (по 22).

Следующий матч ВК «Белогорье» проведет 10 января в Новом Уренгое с местным «Факелом» (12-е место, восемь очков).

Напомним, что сегодня, 4 января, во дворце спорта «Космос» (ул. Королева, 5) состоится церемония прощания легендой белгородского и российского волейбола Вадимом Хамутцких. Начало в 11:00.