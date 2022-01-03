В Белгороде за день поймали 26 нарушителей масочного режима

В понедельник, 3 января, в Белгороде прошел очередной рейд по маскам. В итоге выявили 26 нарушителей. Трое попались в общественном транспорте, 23 - в торговых центрах. Отмечается, что в последнее время игнорирующих масочный режим стало меньше.

При проверке торговых точек особое внимание уделили тем, кто прежде уже попадал в поле зрения и отделался предупреждением. В этот раз составляли протокол. Мэрия сообщает, что в 2022 году рейды будут регулярными.

- Главная цель профилактических мероприятий – не оштрафовать, а призвать жителей ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих. Только за сутки в Белгороде коронавирусом заразились 76 горожан, - отметили в администрации города.