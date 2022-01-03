На Новый год в Белгородской области произошло два конфликта с поножовщиной

В новогоднюю ночь трагедией закончилось застолье в селе Масловка Прохоровского района. По предварительным данным, 48-летний мужчина зашел на праздник к односельчанину. Тот уже через час стал провожать гостя, который не спешил уходить. Завязалась ссора. Хозяин схватил нож и нанес оппоненту смертельный удар в сердце. Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области, в отношении 49-летнего мужчины возбуждено уголовное дело за убийство. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Еще одно происшествие случилось утром 1 января в Валуйках. По предварительным данным, пьяная 47-летняя злоумышленница с ножом в руках отправилась выяснять отношения к соседке. В итоге ее 31-летняя оппонентка получила тяжелое ранение в живот. Молодую женщину успели доставить в больницу, но, спустя непродолжительное время, она скончалась.

По данным регионального Следкома, в отношении 47-летней жительницы Валуек возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. Ей также грозит до пятнадцати лет лишения свободы.