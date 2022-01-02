На Белгородчине в 2022-м году закупят более 350 пароконвектоматов для пищеблоков образовательных организаций

В этом году года меню стандарта питания поэтапно планируется ввести во всех школьных столовых Белгородской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Порядка 130 миллионов рублей будет направлено на переоборудование пищеблоков учебных учреждений в Белгородской области в наступившем году. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

334 пароконвектомата планируется направить в муниципальные организации, 38 – в областные. Новое оборудование будет поставлено во все муниципальные образования. Заявки собирались с районов и городских округов, исходя из необходимости поставки в конкретные школы, лицеи и гимназии. Пароконвектоматы позволяют улучшать диетические свойства приготавливаемой пищи для детей, сохранять необходимые для организма витамины и микроэлементы, делать пищу здоровой.

В этом году года меню стандарта питания поэтапно планируется ввести во всех школьных столовых Белгородской области. Оно было разработано научным сообществом Московского университета пищевых производств.

Напомним, главный финансовый документ региона на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов был утвержден на заседании областной Думы 13 декабря. Его расходная часть увеличена на 65 миллиардов.