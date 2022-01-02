В 2022 году планируется построить 44 км автодорог и более 70 км наружного освещения, отремонтировать 533 км дорог и 27 мостов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2021 году в Белгородской области отремонтировали свыше тысячи километров автодорог и 23 моста. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Достроен и введен в эксплуатацию выезд из микрорайона Журавлики в Губкине. Четырехполосная дорога играет важную роль магистрали-дублера существующим выездам из Губкина на федеральную автотрассу.

Также отремонтировано 260 км автодорог (150 объектов), из которых 166,7 км - региональных (33 объекта) и 92,8 км – местных дорог (117 объектов).

- В рамках мер по обеспечению безопасности на дорогах региона установлено 22 светофорных объекта, 12,4 км барьерного ограждения, проложено 50 км тротуаров, - отметил заместитель губернатора Белгородской области Владимир Базаров. - Выполнено освещение 110 пешеходных переходов вблизи школ. На 60 переходах сделаны искусственные неровности.

В 2022 году в Белгородской области планируется построить 44 км автодорог и более 70 км наружного освещения, отремонтировать 533 км дорог и 27 мостов. Кроме того, на региональных трассах продолжится устройство продольных шумовых полос. Они хорошо зарекомендовали себя на экспериментальных участках. Продольные шумовые полосы наносят по краю проезжей части для профилактики неконтролируемого съезда с дороги.