За первый день нового года коронавирусом заболели еще 147 белгородцев

По данным на 2 января, в Белгородской области коронавирусом заболели еще 147 человек. Вылечились за это же время 207. Умерли шесть жителей региона с подтвержденным COVID-19 умерли. Это жительница Алексеевского городского округа 1947 года рождения, две жительницы Белгородского района 1948 и 1958 годов рождения, житель и жительница Старооскольского городского округа 1956 и 1958 годов рождения и жительница областного центра 1949 года рождения.

Госпитализированы в настоящее время 1181 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 42.

Всего за время пандемии коронавирус в Белгородской области выявили у 81794 человек. Выздоровели 73535. Умерли 1757 пациентов с COVID-19.