Ушел из жизни легендарный волейболист «Белогорья» и сборной России

Вадим Хамутцких. Фото со страницы ВК «Белогорье» в VK.

В последний день 2021 года на 53-м году жизни скончался заслуженный мастер спорта, бывший игрок и тренер волейбольного клуба «Белогорье» Вадим Хамутцких.

Уроженец Аши пять раз приходил в «Белогорье». Как игрок - с 1993-го по 1999-й год, с 2001-го по 2006-й, с 2011-го по 2013-й, как тренер – с 2015-го по 2018-й и с 2019-го по 2021-й год.

Вадим семь раз выигрывал чемпиона страны, причем шесть раз – в составе белгородского клуба. В его активе также шесть Кубков страны и две Лиги чемпионов под знаменами «Белогорья». Причем, это далеко не все трофеи Хамутцких.

В составе сборной России он трижды становился призером Олимпийских игр – 2000 (серебро), 2004 (бронза), 2008 (бронза).

Церемония прощания с Вадимим Хамутцких пройдет 4 января в белгородском дворце спорта «Космос» (Королева, 5). Начало в 11:00.