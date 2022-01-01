Более пятисот жителей Белгорода начали утро нового года с праздничного забега

фото: с сайта администрации Белгорода.

Утро 1 января по традиции началось в Белгороде с забега. Он прошел под девизом «Бегу к своей цели». Перед стартом участникам выдали специальные карточки, на которых они написали свои желания.

фото: с сайта администрации Белгорода.

Тех, кто предпочел провести новогоднее утро на свежем воздухе, оказалось немало – больше 500 человек. Среди них губернатор Вячеслав Гладков и мэр Антон Иванов. К забегу присоединился и сын главы региона. Участники преодолели дистанцию от парка Победы до центральной елки города и обратно.

фото: с сайта администрации Белгорода.

- На память каждый участник забега получил медаль, - рассказали в пресс-службе администрации Белгорода.