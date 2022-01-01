Еще пять белгородцев умерли от коронавируса

Сейчас из 1192-х госпитализированных 45 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще пять пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это житель Алексеевского городского округа 1945 года рождения, проходивший лечение в Алексеевской ЦРБ, жительница Белгорода 1952 года рождения и житель Белгородского района 1932 года рождения, проходившие лечение на базе белгородской городской больницы №2.

Также среди скончавшихся жительница Старооскольского городского округа 1955 года рождения и житель Губкинского городского округа 1949 года рождения. Оба проходили лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 152 пациента заболели, а выздоровели – 194.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 81647 человек, выздоровели – 73328, умер – 1751.

Сейчас из 1192-х госпитализированных 45 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

9652 белгородца - на самоизоляции, 24625 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 254810 - сняты с самоизоляции.