Еще пять белгородцев умерли от коронавируса

Сейчас из 1192-х госпитализированных 45 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще пять пациентов с подтвержденным COVID-19.
Это житель Алексеевского городского округа 1945 года рождения, проходивший лечение в Алексеевской ЦРБ, жительница Белгорода 1952 года рождения и житель Белгородского района 1932 года рождения, проходившие лечение на базе белгородской городской больницы №2.
Также среди скончавшихся жительница Старооскольского городского округа 1955 года рождения и житель Губкинского городского округа 1949 года рождения. Оба проходили лечение в Старооскольской окружной больнице.
За это же время 152 пациента заболели, а выздоровели – 194.
Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 81647 человек, выздоровели – 73328, умер – 1751.
Сейчас из 1192-х госпитализированных 45 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.
9652 белгородца - на самоизоляции, 24625 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 254810 - сняты с самоизоляции.