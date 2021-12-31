Более 73 тысяч Белгородской области вылечились от коронавируса

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 81495 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще семь пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Алексеевского городского округа 1949 года рождения, проходившая лечение в Алексеевской ЦРБ, житель и жительница Белгорода 1945 и 1937 годов рождения, житель Белгородского района 1968 года рождения, все проходившие лечение в белгородской городской больнице №2.

Также среди скончавшихся житель и жительница Старооскольского городского округа 1964 и 1938 годов рождения, проходившие лечение на базе Старооскольской окружной больницы. Жительница Борисовского района 1944 года рождения, лечившаяся в Борисовской ЦРБ

За это же время 161 пациент заболел, а выздоровели – 344.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 81495 человек, выздоровели – 73134, умерли – 1746.

Сейчас из 1211-ти госпитализированных 45 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

9728 белгородцев - на самоизоляции, 24600 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 254609 - сняты с самоизоляции.