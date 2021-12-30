Какая погода ждет белгородцев на Новый год

31 декабря в Белгородской области ожидается небольшой снег, а 1 января снег с дождем. фото: Артем Гребеник.

В преддверии Нового года в Белгородской области установилась морозная погода. Регион за несколько дней засыпало снегом. Но, судя по прогнозам, в ближайшее время ожидается небольшое потепление.

31 декабря в регионе будет облачно. Выпадет небольшой снег (до 1 миллиметра). Местами возможен туман, на дорогах голоделица. Ветер будет дуть южный. Ночью – со скоростью 4-9 метров в секунду. Днем – 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 5-10 градусов мороза. Днем – от 1 до 6 градусов мороза.

1 января будет пасмурно. Ожидается снег с дождем. Ночью – минус 3 градуса. Днем – плюс 2 градуса. Ветер будет дуть со скоростью 9 метров в секунду.