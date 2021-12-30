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Общество30 декабря 2021 10:57

Губернатор Белгородской области вручил спасателям новую технику

На модернизацию автопарка МЧС в этом году было выделено более 78 миллионов рублей
Анастасия Лемешко
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фото: с сайта ГУ МЧС России по Белгородской области.

фото: с сайта ГУ МЧС России по Белгородской области.

Сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков торжественно вручил сотрудникам МЧС ключи и сертификаты новую технику. Церемония прошла возле учебно-спортивного комплекса Светланы Хоркиной.

фото: с сайта ГУ МЧС России по Белгородской области.

фото: с сайта ГУ МЧС России по Белгородской области.

В этот раз ведомство получило семнадцать единиц техники, которая будет поставлена на вооружение в тринадцать пожарно-спасательных подразделений. Это аварийно-спасательный автомобиль, оперативно-служебные автомобили, автомобиль кинологической службы, автомобиль скорой помощи, два самосвала и другое.

- Всего же в 2021 году Главное управление МЧС России по Белгородской области приняло на вооружение беспрецедентное количество техники – 31 единицу, в том числе новые современные образцы пожарных автомобилей, оперативно-служебный транспорт и инженерную технику. Из бюджета области на модернизацию автопарка было выделено более 78 миллионов рублей, - отметили в пресс-службе ведомства.

фото: с сайта ГУ МЧС России по Белгородской области.

фото: с сайта ГУ МЧС России по Белгородской области.

Начальник Главного управления МЧС России по Белгородской области генерал-майор внутренней службы Сергей Потапов поблагодарил главу региона. Руководитель ведомства отметил, что новая техника позволит значительно повысить эффективность работы спасателей и сделать возможным выполнение любой поставленной перед ними задачи.