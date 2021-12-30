Белгородские энергетики напоминают о правилах электробезопасности дома и на улице в новогодние праздники

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Линии электропередачи и трансформаторные подстанции

- Не приближайтесь к провисшим, оборванным проводам и лежащим на проводах деревьям. Они могут быть под напряжением. Будьте осторожны!

- Если вы заметили оборванный провод, организуйте охрану места повреждения в радиусе 8 – 10 метров и сообщите о случившемся по телефону круглосуточной прямой линии энергетиков 8-800-220-0-220.

- Не приближайтесь к подстанциям и ЛЭП, не заходите на территорию огороженных энергообъектов.

- Не пытайтесь самостоятельно устранить неисправность в электрических сетях. Это опасно для жизни!

- Не запускайте под ЛЭП фейерверки! Если провод оборвется, можно получить серьезную электротравму.

Елочные гирлянды

- Чтобы новогодняя растяжка не стала причиной несчастного случая, необходимо проверить изоляцию проводов.

- Не перегружайте сеть! Для дома подойдут гирлянды, в которых не больше полусотни огней, в одну розетку включайте не больше 3. Общая мощность лампочек во избежание перегрева не должна превышать 65 Вт.

- Не ремонтируйте гирлянду, включенную в сеть, не натягивайте и не сгибайте провода, не прячьте их за металлическими трубами и радиаторами отопления.

- Не оставляйте работающие гирлянды в пустом помещении или на ночь. Не помещайте их в стеклянные емкости, как бы красиво это ни смотрелось.

Праздник должен быть безопасным!