Один человек пострадал и двое погибли во время пожара в Белгороде

фото: с сайта ГУ МЧС России по Белгородской области.

Трагедия случилась в среду, 29 декабря, около четырех часов дня в Белгороде. На Гражданском проспекте загорелась однокомнатная квартира в пятиэтажке. Предположительно, пожар произошел из-за непотушенной сигареты.

Спасатели по лестничным маршам вывели из дома сорок человек. Трех спасли с четвертого этажа с применением специального устройства. Двоим помогли спуститься со второго этажа по трехколенной лестнице. Еще одного спасли по штурмовой лестнице.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Белгородской области сообщили, что, к несчастью, во время пожара один человек пострадал и двое погибли. В квартире, где произошло возгорание, огнем повреждены вещи и мебель на площади шестнадцать квадратных метров, закопчены также все стены и потолок.