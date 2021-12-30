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Общество30 декабря 2021 10:35

В Белгородской области 692 ребенка из проблемных семей обеспечат горячим питанием

Некоторым будут доставлять ланчбоксы, другие смогут пообедать в образовательных учреждениях
Анастасия Лемешко
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Города и районы региона предоставили в областной аппарат списки детей, которых необходимо обеспечить на зимних каникулах горячим питание. Речь идет о малообеспеченных и трудных семьях. Это 692 ребенка.

Каждый из них сможет с двенадцати до четырнадцати часов дня пообедать в образовательном учреждении или детском саду. Проследят за этим наставники, которых закрепят за ребятами. Некоторым будут доставлять ланчбоксы, другие смогут пообедать в образовательных учреждениях.

- Обед дети будут получать ежедневно с 27 декабря вплоть до 9 января, - сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Белгородской области.