Белгородские автоинспекторы помогли жителю Воронежа оперативно доставить в больницу девятимесячного сына

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Происшествие случилось 26 декабря в Алексеевском городском округе. К наряду ДПС обратился за помощью водитель, который сообщил, что его девятимесячному сынишке стало плохо в машине. Мужчина также объяснил, что сам он из Воронежа. Они с семьей возвращались от родственников, к которым приезжали погостить в Белгородскую область. Ребенка требовалось срочно доставить в больницу. Отец опасался за его жизнь, и, не зная, где находится ближайшее медучреждение, попросил о помощи полицейских.

Сотрудники ДПС, доложив в дежурную часть о случившемся, сопроводили автомобиль. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, малышу была оказана своевременная медицинская помощь.