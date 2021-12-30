Где в Белгороде нельзя будет проехать и оставить авто в новогодние праздники

Схема с сайта администрации г. Белгорода.

До любимого праздника осталось совсем немного. Новогодние гуляния не обходятся без ограничений движения. Где в Белгороде нельзя будет проехать и оставить автомобили, рассказали в мэрии.

Напомним, 31 декабря на Соборной площади организуют культурно-развлекательную программу. В связи с этим в этом районе уже с 23 часов 30 декабря ограничат остановку и стоянку транспорта. С 20 часов 31 декабря и до окончания мероприятий здесь перекроют дорогу.

Схема с сайта администрации г. Белгорода.

- С 31 декабря (20:00) по 9 января (24:00) ограничат движение транспорта в районе Театрального проезда. А с 13 до 16 часов 7 января будет запрещено движение на Свято-Троицком бульваре. Ранее здесь ограничат стоянку — с 23:00 6 января, - сообщили в администрации Белгорода.

Водителям приносят извинения за временные неудобства и просят с пониманием отнестись к принимаемым мерам.