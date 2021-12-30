Жуткое ДТП под Белгородом – при столкновении трех авто погиб водитель

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Утро 30 декабря в Белгородской области началось со смертельного ДТП в Чернянском районе. Около 08 часов 45 минут на 63-м километре дороги «Короча – Чернянка – Красное» столкнулись три автомобиля.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, водитель 1993 года рождения, управляя грузовой «Газелью», выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Москвичом» под управлением мужчины 1965 года рождения и «Ладой Калиной».

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

- В результате ДТП водитель «Лады» 1972 года рождения погиб, - сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сотрудники ГИБДД обеспечивают объезд места аварии. Обстоятельства аварии устанавливаются.