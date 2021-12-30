Начальник белгородского Следкома исполнил детскую мечту с Ёлки желаний

фото: со страницы СУ СК России по Белгородской области в соцсети.

Письмо юной жительницы Яковлевского городского округа было в числе других на установленной в здании областного правительства «Ёлке желаний». Хлопушку с мечтой Риты снял с новогоднего дерева начальник Следственного комитета Белгородской области Станислав Захаров.

фото: со страницы СУ СК России по Белгородской области в соцсети.

Девочка написала Деду Морозу, что все годы училась на «отлично». Никаких сомнений в том, что она заслуживает чудес, улыб и поздравлений, не было. Как рассказали в пресс-службе регионального Следкома, в подарок Рите хотелось получить смарт-часы.

фото: со страницы СУ СК России по Белгородской области в соцсети.

Вручить их вместе с новеньким мобильным телефоном, сладостями и мандаринками к девочке приехали сотрудники Яковлевского межрайонного следственного отдела. Они передали девочке поздравления от руководства ведомства, пожелав исполнения всех заветных желаний. Рита, а также бабушка и дедушка, которые ее воспитывают, поблагодарили гостей. Девочка на память об этой встрече вручила сотрудникам Следственного комитета трогательный подарок – чудесного тигренка, которого сама связала.