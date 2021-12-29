Свыше 72 тысяч жителей Белгородской области вылечились от коронавируса

Сейчас из 1214-ти госпитализированных 49 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще шесть пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Белгорода 1959 года рождения, два жителя Белгорода 1956 и 1959 годов рождения, жительница Корочанского района 1953 года рождения, жительница Борисовки 1937 года рождения, житель Прохоровского района 1949 года рождения, проходившие лечение в белгородской городской больнице №2.

За это же время 198 пациентов заболели, а выздоровели – 511.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 81161 человек, выздоровели – 72430, умерли – 1732.

Сейчас из 1214-ти госпитализированных 49 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

9650 белгородцев - на самоизоляции, 24566 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 254207 - сняты с самоизоляции.