Под Белгородом сотрудники ДПС задержали таксиста по подозрению в краже денег и телефона у пассажира

В дежурную часть белгородского районного отдела полиции 27 декабря обратился мужчина, который рассказал, что уснул в такси и после поездки обнаружил пропажу денег и мобильника. Он также сообщили, что водитель, который его подвозил, управляет «Ладой Вестой». Около шести часов утра сотрудники ДПС задержали подозреваемого в поселке Дубовое.

По предварительным данным, таксист подобрал пассажира у ресторана. Тот, разговорившись, даже угостил водителя фастфудом и вперед оплатил поездку. В этот момент подозреваемый и приметил наличные в кармане у мужчины. Когда тот уснул, таксист воспользовался ситуацией. Злоумышленник подсунул в чехол другой телефон и отдал его пассажиру, когда высаживал. Лишь дома заявитель обнаружил, что мобильник подменили. К тому же пропали и деньги – больше девяти тысяч рублей.

- При задержании водитель попытался избавиться от чужого телефона, выбросив его в окно автомобиля, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Полицейские изъяли похищенное. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.