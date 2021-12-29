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Общество29 декабря 2021 11:41

Белгородские энергетики построили новые линии наружного освещения в 16 селах и поселках Шебекинского горокруга

Работы выполнены по программе «Формирование комфортной городской среды» и на основании обращений жителей округа
Источник:kp.ru
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В 2021 году в Шебекино и 16 селах округа филиал «Россети Центр» – «Белгородэнерго» построил 12,5 километров сетей и смонтировал 269 светодиодных светильников наружного освещения.

В прошлом году энергетики модернизировали линии на улицах Нежегольское шоссе, Пугачёва, Московская, Белгородская, Октябрьская, Харьковская, а также на участке улицы Ленина. По программе благоустройства дворовых территорий выполнли реконструкцию сетей на улицах Кирова, Садовая, 9 Мая в селе Новая Таволжанка, на улице Кирова в селе Большетроицкое. Построили и ввели в работу освещение парковых зон в селах Большетроицкое и Графовка.

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