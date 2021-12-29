В Белгородской области 30 декабря ожидается небольшой снег

фото: Артем Гребеник.

К Новому году в Белгородской области установилась по-настоящему зимняя погода – снежная и морозная. Вечером 28 декабря регион накрыла метель, продолжавшаяся всю ночь и подкинувшая работникам коммунальной службы немало работы.

Снег, правда, небольшой ожидается и в четверг, 30 декабря. Погода будет облачной, с прояснениями. Ветер обещают восточный. Его скорость составит четыре-девять метров в секунду. Ночью будет от семи до двенадцати градусов мороза. Днем – от минус трех до минус восьми градусов.