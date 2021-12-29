Белгородские школьники могут поучаствовать в олимпиаде МВД «На страже экономики»

Школьников с 8 по 11 класс приглашают поучаствовать в олимпиаде «На страже экономики». Она проводится Нижегородской академией МВД России при участии Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России с 9 ноября 2021 года по 1 апреля 2022 года. Цель – поддержка талантливой молодежи и интереса у юных жителей страны к деятельности полиции.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что олимпиада пройдет в два этапа. Первый – отборочный. Необходимо будет пройти интернет-тестирование. Второй предполагает решение заданий на базе академии в Нижнем Новгороде. Участие бесплатное. Победителей и призеров ждут дипломы, грамоты и ценные подарки.

Для участия необходимо в период с 9 ноября 2021 года по 31 января 2022 года зарегистрироваться на портале олимпиады или перейти по вкладке «Всероссийская олимпиада школьников «На страже экономики» раздела «Поступление» на сайте академии, в указанные при регистрации сроки подать заявку и пройти тестирование.