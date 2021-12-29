С девяти вечера до девяти утра на белгородских дорогах зарегистрировали больше 10 ДТП

Из-за метели на белгородских дорогах настоящий день жестянщика. По информации областной Госавтоинспекции, только в период активного снегопада – с девяти вечера до девяти утра – в регионе зарегистрировано больше десяти механических ДТП. Это аварии, в которых не пострадали люди.

Сегодня днем в регионе также ожидается снег. Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательнее в такую погоду: выбирать безопасную скорость, держать дистанцию и боковой интервал, не спешить у пешеходных переходов, на перекрестках и в районе остановок общественного транспорта, а также на загородных трассах. Следует избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, выполнять предписания дорожных знаков и регулировщиков.

Автомобилистов также просят не парковаться в неположенных местах и не оставлять надолго автомобили вдоль проезжей части, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. Механическое ДТП водители могут оформить самостоятельно, без вызова полиции.

- Сотрудники ГИБДД региона всегда готовы оказать помощь в сложной ситуации. Телефон дежурной части региональной Госавтоинспекции: 8 (4722) 352-832, 26-42-30, - напомнили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.