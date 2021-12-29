Белгородские автоинспекторы готовы помочь столкнувшимся с неприятностями на дороге водителям

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Метель осложнила ситуацию на белгородских дорогах, хотя сотрудники коммунальных и дорожных служб борются со снежными заносами. К слову, в социальных сетях появилось довольно много комментариев со словами благодарности в адрес тех, кто воюет со стихией.

На помощь автомобилистам готовы прийти и сотрудники ГИБДД. За утро они уже помогли вызволить из кювета несколько автомобилей. В Белгородском районе в снежную ловушку попала девушка на «Ладе Калине», а в Шебекинском городском округе с дороги съехала 45-летняя женщина на «Рено». Чтобы помочь им полицейские вызвали специальную технику. Автоинспекторы также уделяют внимание остановившимся на дороге большегрузам и предлагают помощь водителям.

- Автомобилисты, столкнувшиеся с неприятностями на дороге, всегда могут обратиться за помощью в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Белгородской области по телефонам: (4722) 352-832, 26-42-30, - напомнили в пресс-службе регионального полицейского ведомства.