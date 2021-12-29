«Безопасный Новый год»: на Белгородчине стартовала профилактическая акция Росгвардии

В ходе акции сотрудники вневедомственной охраны раздают гражданам тематические буклеты. Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

В рамках всероссийского ведомственного проекта «Безопасный Новый год» белгородские росгвардейцы рассказали местным жителям, как встретить Новый год безопасно, а также познакомили их с техническими новинками в сфере охраны имущества.

- Сейчас есть возможностями поставить под систему централизованной охраны транспортные средства, - отметил начальник отдела вневедомственной охраны по Белгороду полковник полиции Александр Горяйнов. - Специальное оборудование позволяет в считанные секунды узнать о попытке угона и пресечь ее дистанционно, заглушив двигатель. Также существует возможность установки «тревожной» кнопки в салоне авто.

В ходе акции сотрудники вневедомственной охраны раздают гражданам тематические буклеты, в которых перечислены основные рекомендации о правилах безопасности в праздничный период для жителей Белгородчины. Офицеры подразделений лицензионно-разрешительной работы напоминают гражданам о мерах предосторожности при обращении с оружием, требованиях его хранения, транспортировки и использования.

Разъяснительная работа для граждан в рамках информационно-профилактического проекта Росгвардии продлится до окончания новогодних праздников. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.