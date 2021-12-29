В НИУ «БелГУ» прошел рождественский благотворительный концерт

Традиционно на этот концерт зрители приходят с игрушкой. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Восьмой раз Центр межкультурной коммуникации провел с иностранными землячествами НИУ «БелГУ» рождественский благотворительный концерт, который подготовили иностранные студенты университета. К присутствующим на мероприятии присоединились и студенты, находящиеся на дистанционном обучении, подключившись из своих стран по видеосвязи.

Традиционно на этот концерт зрители приходят с игрушкой. Все собранные в ходе мероприятия подарки передаются детям, проходящим лечение в онкогематологическом отделении Детской областной клинической больницы, воспитанникам Белгородской региональной общественной организации «Святое Белогорье против детского рака» и Белгородской местной общественной организации инвалидов детства «Тепло души».

В этом году праздник посетили проректор по воспитательной работе и молодежной политике Светлана Острикова, представители благотворительных организаций, кураторы иностранных землячеств университета, российские и иностранные студенты НИУ «БелГУ».

В программу концерта вошли 15 номеров от представителей разных стран мира, обучающихся в НИУ «БелГУ».