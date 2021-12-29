Белгородский врач призвала родителей следить за катанием детей с горок

Как отметила главный внештатный детский нейрохирург Белгородской области Юлия Солодилова, ежегодно в период новогодних праздников увеличивается число детей, поступающих в стационар с тяжелыми травмами. Чаще всего их причинами в это время являются последствия катания с ледяных и снежных горок.

- В новогодние каникулы 2021 года в детский травмпункт обращалось от 50 до 100 человек в сутки, - напомнила Юлия Солодилова. - Это достаточно большое число детей, получивших разные виды травм. Поэтому хотелось бы донести до родителей, что в этот период времени необходимо обращать внимание на то где ваши дети проводят время, как они проводят это время.

Зимние виды развлечений – катание на горках, на тюбингах, на санках, на коньках при определенных условиях могут вместо пользы и хорошего настроения привести к больничной койке. Родители должны разъяснять детям: где можно кататься, как можно кататься и к каким тяжелым последствиям могут привести эти развлечения при несоблюдении элементарных мер предосторожности.

Взрослые обязаны понимать и объяснять своим детям, что есть специально оборудованные места для катания, а есть места, где это делать запрещено. Если в конце спуска есть хотя бы какое-то препятствие: деревья, забор, лавочка и т.д. – кататься в этом месте категорически нельзя.

Не менее опасны горки, расположенные во дворах или примыкающие к проезжей части, так как дети могут выкатиться на проезжую часть.