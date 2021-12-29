«Открытие»: паблик-ток с Алексеем Кортневым

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Открытие Private Banking –– Подразделение ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по работе с состоятельными клиентами и издание о роскоши «Robb Report Россия» провели новогодний паблик-ток в рамках клуба Art of Life.

Главный редактор журнала Андрей Золотов беседовал с музыкантом, поэтом, переводчиком, телеведущим, лидером группы «Несчастный случай» Алексеем Кортневым. Музыкант сыграл свои самые известные песни, рассказал о съемках новогоднего сиквела «О чем еще говорят мужчины», о новогодних корпоративах, предновогодних традициях, карьерных планах и о многом другом.

Кроме того, участники вечера посетили размещенную, здесь же, во флагманском офисе Открытие Private Banking выставку картин российской художницы Оксаны Мась.