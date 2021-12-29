Часовню строили мастера из Брянска. Фото пресс-службы администрации Краснояружского района.

В Белгородской области открыли часовню во имя Архистратига Михаила. Ее построили на месте бывшей каменной однопрестольной Архангельской церкви в селе Колотиловка Краснояружского района. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Около 90 лет над селом возвышался красивый величественный храм, в 1954 году его разрушили, а из кирпича построили коровник. Спустя время на месте святыни возвели баню, которая просуществовала не очень долго. В последние годы здесь был пустырь. А когда начали возрождать Колотиловку и строить «Слобожанщину», то было принято решение найти и обозначить все места, где некогда располагались православные храмы на этой территории.

- Во время раскопок обнаружили у подножия бывшего храма останки двух немецких солдат, которые мы передали поисковикам, - рассказывает почетный житель Краснояружского района Николай Шащенко, который является инициатором строительства деревянной часовни. - Чуть позже нашли склеп, в котором был захоронен священник, потом останки еще одного священнослужителя. Их мы с почестями предали земле и похоронили на Колотиловском кладбище. На месте, где когда-то стояла Архангельская церковь был установлен памятных камень.

За сравнительно короткий срок мастера из Брянска построили деревянную часовню во имя Архистратига Михаила, и теперь состоялось ее освящение и торжественное открытие.