Инспекторы провели инструктаж с сотрудниками торговых точек. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгородской области проверяют точки продаж пиротехники. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Во время рейда сотрудники Главного управления МЧС России по Белгородской области и управления ГОЧС Белгорода побывали в специализированных магазинах на проспекте Богдана Хмельницкого, 104 и улице Губкина, 27а.

Инспекторы провели инструктаж с сотрудниками торговых точек, проверили наличие сертификатов соответствия, документов, сопровождающих товар, инструкции и сроки годности на пиротехнических изделиях, а также работоспособность автоматической сигнализации, наличие огнетушителей, эвакуационные выходы. Нарушений не выявлено.