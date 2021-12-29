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Общество29 декабря 2021 7:06

В Белгородской области проверяют точки продаж пиротехники

Пока нарушений не выявлено
Алексей СЕРГУНИН
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Инспекторы провели инструктаж с сотрудниками торговых точек.

Инспекторы провели инструктаж с сотрудниками торговых точек.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгородской области проверяют точки продаж пиротехники. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Во время рейда сотрудники Главного управления МЧС России по Белгородской области и управления ГОЧС Белгорода побывали в специализированных магазинах на проспекте Богдана Хмельницкого, 104 и улице Губкина, 27а.

Инспекторы провели инструктаж с сотрудниками торговых точек, проверили наличие сертификатов соответствия, документов, сопровождающих товар, инструкции и сроки годности на пиротехнических изделиях, а также работоспособность автоматической сигнализации, наличие огнетушителей, эвакуационные выходы. Нарушений не выявлено.