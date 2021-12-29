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Общество29 декабря 2021 6:39

Еще на десяти белгородских улицах интернет стал доступнее

Оптоволоконный кабель проложили в частном секторе на Старом городе и в районе улицы Апанасенко
Алексей СЕРГУНИН
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Всего в 2021 году техническая возможность подключения к интернету обеспечена на 464 улицах частного сектора областного центра.

Всего в 2021 году техническая возможность подключения к интернету обеспечена на 464 улицах частного сектора областного центра.

Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

В декабре в Белгороде оптоволоконный кабель проложили в частном секторе на Старом городе и в районе улицы Апанасенко. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Всего в 2021 году техническая возможность подключения к интернету обеспечена на 464 улицах частного сектора областного центра. В 2022 году работы будут продолжены. Планируется обеспечить техническую возможность подключения к интернету еще на 100 улицах города.