Еще на десяти белгородских улицах интернет стал доступнее

Всего в 2021 году техническая возможность подключения к интернету обеспечена на 464 улицах частного сектора областного центра. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

В декабре в Белгороде оптоволоконный кабель проложили в частном секторе на Старом городе и в районе улицы Апанасенко. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Всего в 2021 году техническая возможность подключения к интернету обеспечена на 464 улицах частного сектора областного центра. В 2022 году работы будут продолжены. Планируется обеспечить техническую возможность подключения к интернету еще на 100 улицах города.