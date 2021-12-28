На новогодние праздники парковки Белгорода станут бесплатными

фото: со страницы администрации г. Белгорода в соцсети.

Хорошая новость для автомобилистов. На период новогодних праздников парковки Белгорода станут бесплатными. Об этом в социальных сетях сообщила мэрия города.

По данным администрации, бесплатно оставить автомобили в зоне платной парковки можно будет с 31 декабря по 9 января. Парковка закрытого типа на улице Вокзальная, 1 продолжит работать в обычном режиме.

Жителям и гостям города также напоминают, что по вопросам, связанным с работой платных парковок, можно обратиться в единый контактный центр. Его телефон: +7 (4722) 40-23-54.