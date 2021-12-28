Какие развлечения ждут жителей и гостей Белгорода в новогоднюю ночь

Мэрия опубликовала новогоднюю афишу. фото: Артем Гребеник.
В администрации Белгорода рассказали, какие площадки будут работать в городе в новогоднюю ночь. Жителям и гостям столицы региона предлагают посетить праздничные концерты, послушать выступление кавер-групп, поучаствовать в танцевальном флешмобе, пробежать марафон и насладиться красочным фейерверком. Праздничная афиша выглядит так:
Соборная площадь (с 23.00 до 03.00):
- концертно-развлекательная программа;
- кавер-группы;
- праздничный забег «Ворвись в 2022!»;
- танцевальные флешмобы;
- фейрверк.
КЦ «Октябрь» (с 23.30 до 03.00):
- концертно-развлекательная программа;
- кавер-группы.
«Дом офицеров», Центр досуга - Ватутина 2 А (с 00.30 до 03.00):
- концертно-развлекательная программа.