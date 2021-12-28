Где и когда жители Белгорода смогут запустить салюты в новогоднюю ночь

фото: с сайта администрации г. Белгорода.
Новый год не обходится без праздничных фейерверков. Где и когда жители Белгорода смогут запустить салюты, рассказали в мэрии. Специально для этого в городе организуют шесть площадок:
- у Центра досуга (Ватутина, 2а),
- на Музейной площади (за «Диорамой»),
- возле Дома офицеров (Куйбышева, 33а),
- в Центральном парке (в районе КЦ «Октябрь»),
- в парке Южный (Мокроусова, 13а),
- и возле ТД «Галерея» (Есенина, 7).
Как сообщили в администрации города, здесь будут дежурить шести единиц техники и 19 спасателей. Площадки оборудуют необходимыми средствами пожаротушения. С правилами использования пиротехники можно будет ознакомиться на информационных стендах.
- Запускать фейерверки разрешается с 19 часов 31 декабря до 5 часов утра 1 января, - сообщили в администрации Белгорода.