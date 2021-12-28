Еще семь человек умерли в Белгородской области от коронавируса

По данным на 28 декабря, в Белгородской области за сутки заболели коронавирусом 198 человек. Вылечились 659. Умерли семеро. Это три жительницы областного центра 1954 и 1958 годов рождения, житель Белгородского района 1953 года рождения, две жительницы Старооскольского городского округа 1954 и 1957 годов рождения, и жительница Чернянского района 1959 года рождения.

Госпитализированы в настоящее время 1225 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 38.

Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 80977 человек. Выздоровели 71919. Умерли 1726.