На трассе под Белгородом загорелся «КамАЗ»

Происшествие случилось во вторник, 28 декабря, около полудня в районе села Кочки Губкинского городского округа. Здесь загорелся «КамАЗ». Очевидцы запечатлели облака черного густого дыма, поднимающегося над автодорогой «Губкин – Короча».

По данным с сайта Главного управления МЧС России по Белгородской области, на место происшествия выезжал дежурный караул пожарно-спасательной части № 41. Спасатели оперативно справились пламенем. Уже через семнадцать минут возгорание было полностью ликвидировано. Информации о пострадавших нет.