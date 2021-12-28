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Происшествия28 декабря 2021 10:58

На трассе под Белгородом загорелся «КамАЗ»

Информации о пострадавших нет
Анастасия Лемешко
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Происшествие случилось во вторник, 28 декабря, около полудня в районе села Кочки Губкинского городского округа. Здесь загорелся «КамАЗ». Очевидцы запечатлели облака черного густого дыма, поднимающегося над автодорогой «Губкин – Короча».

По данным с сайта Главного управления МЧС России по Белгородской области, на место происшествия выезжал дежурный караул пожарно-спасательной части № 41. Спасатели оперативно справились пламенем. Уже через семнадцать минут возгорание было полностью ликвидировано. Информации о пострадавших нет.