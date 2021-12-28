В Белгородской области 29 декабря ожидается метель

фото: Артем Гребеник.

Судя по прогнозам, погода снова подкинет работы сотрудникам дорожных и коммунальных службы. В среду, 29 декабря, в Белгородской области будет облачно. Ночью ожидается сильный снег. Днем – умеренный, местами метели. На дорогах возможные снежные заносы.

Ветер будет дуть восточный. Ночью – со скоростью 8-13 метров в секунду. Днем порывы могут достигать 15-18 метров в секунду. Морозы отступать пока не планируют. Ночью будет -10…-15 градусов. Днем обещают -3…-8 градусов.

В такую погоду от поездок лучше воздержаться. Если вы все же столкнулись с неприятностями на дороге, всегда можно обратиться за помощью в службу спасения по номеру 112. Телефоны дежурной части ГИБДД УМВД: (4722) 352-832, 26-42-30.