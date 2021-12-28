За сутки в Белгородской области от коронавируса привились больше трех тысяч человек

За день в Белгородской области от коронавируса вакцинировались больше трех тысяч человек. Как сообщает оперштаб, 1 440 сделали первую прививку. Еще 1 805 жителей региона – вторую.

В настоящее время в регионе первый компонент вакцины поставили свыше миллиона человек. Как отмечают медики, привитые люди реже заражаются и значительно легче переносят болезнь.

После локдауна и введенных в регионе ограничений коронавирус в Белгородской области заметно сбавил обороты. Ряд медучреждений, места в которых были отданы под ковидные госпитали, вернулись к привычному режиму работы.