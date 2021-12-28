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Происшествия28 декабря 2021 8:55

В Белгородской области во время пожара погиб мужчина

Предварительно, к трагедии привела неосторожность при курении
Анастасия Лемешко
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Трагедия произошла в понедельник, 27 декабря, в поселке Пролетарский Ракитянского района. В 23 часа 14 минут в службу спасения поступило сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире на втором этаже. На место происшествия сразу же выехали пожарные.

Выяснилось, что в одной из комнат огонь повредил вещи и мебель на площади четыре квадратных метра. Хозяин квартиры – мужчина 1961 года – погиб. Спасатели эвакуировали из дома семь человек.

- По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении, - прокомментировали в ГУ МЧС России по Белгородской области.