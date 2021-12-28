В Белгороде водитель «Мерседеса» около тридцати метров протащил сотрудника ДПС за автомобилем

Инцидент произошел вечером 26 декабря на улице Губкина в городе Белгороде. По предварительным данным, сотрудники ДПС остановили «Мерседес Бенц», за рулем которого находился по внешним признакам нетрезвый водитель. Когда полицейские попытались отстранить его от управления, он начал движение назад, ударил сотрудника ГИБДД открытой дверью и протащил около тридцати метров за машиной.

- Водителя задержали. Им оказался 31-летний житель областного центра, ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за нарушения ПДД и не имеющий права управления транспортным средством, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Сотрудники ГИБДД составили в отношении мужчины два протокола – за отказ от медосвидетельствования водителем, не имеющим права управления, и несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Кроме того, проверку по факту применения насилия к сотруднику ДПС проводит Следственный комитет.

- В настоящее время изучаются видеоматериалы, изъятые из патрульного автомобиля и иных источников, устанавливаются свидетели и очевидцы произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе регионального Следкома.