Приехавшего в Белгородскую область сибиряка земляк обманул под видом девушки из соцсети

В белгородский районный отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратился 31-летний житель Ханты-Мансийского автономного округа. Он приехал в гости к родителям и, находясь в отпуске, стал жертвой обмана.

Оперативники установили предполагаемого злоумышленника. В совершении преступления подозревают приятеля мужчины – 28-летнего сибиряка.

По предварительным данным, он переписывался с пострадавшим с фейковых страничек. Сначала от имени девушки, а потом, спровоцировав конфликт, под видом ее брата.

- Под различными предлогами, в том числе за якобы нанесенную девушке обиду, подозреваемый требовал перечислять денежные средства. Опасаясь спровоцировать дальнейший конфликт, 31-летний мужчина выполнил указания незнакомца, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

В итоге житель ХМАО перевел земляку больше 173 тысяч рублей. По факту мошенничества в ОМВД России по Белгородскому району возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Сотрудники полиции призывают ни под каким предлогом не перечислять деньги незнакомцам, кем бы они не представились, и не выполнять по их указанию никакие финансовые операции.

- При поступлении звонков или сообщений с требованием перевести денежные средства обратитесь в полицию, - напомнили в УМВД.