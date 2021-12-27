Старооскольцу грозит срок за стрельбу в оппонента из травматического пистолета

В конце ноября в полицию Старого Оскола обратились сотрудники медучреждения, которые сообщили о поступившем 35-летнем пациенте с ранениями спины и рук. Сам мужчина рассказал, что пострадал в ходе конфликта на одном из рынков. Выехавший на место происшествия участковый задержал подозреваемого. Им оказался 48-летний местный житель.

По предварительным данным, вечером между двумя нетрезвыми мужчинами вспыхнула ссора. Подозреваемый достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в спину убегающему оппоненту.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, в отношении старооскольца возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенного с применением оружия». Ему грозит до двух лет лишения свободы.