Белгородские оперативники раскрыли две виртуальных кражи

Ничего не подозревающие оскольчане, желая продать товар, сообщали все данные карт злоумышленнице. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В конце мая этого года в полицию Старого Оскола обратились двое местных жителей. Они сообщили, что у них похитили почти 100 тысяч рублей.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по Старому Осколу совместно с коллегами из другого региона установили личность подозреваемой. Ею оказалась 25-летняя женщина.

По предварительным данным, она находила на сайтах бесплатных объявлений информацию о продаже товара, после чего связывалась с продавцами под видом покупателя и предлагала сообщить данные банковской карты якобы для того, чтобы перечислить предоплату. Ничего не подозревающие оскольчане, желая продать товар, сообщали все данные карт злоумышленнице. Располагая предоставленной информацией, подозреваемая переводила сбережения потерпевших на доступный ей счет, после чего обналичивала их в банкомате.

Теперь в соответствии с п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета) ей грозит до шести лет лишения свободы.

Пресс-служба УМВД России по Белгородской области советует при совершении дистанционных сделок купли-продажи пользоваться услугами только проверенных интернет-магазинов и продавцов, перечислять деньги лишь в случае, если вы уверены, что товар будет доставлен по назначению.

Помните, что для перевода средств достаточно номера карты, указанного на ее лицевой стороне. Не сообщайте никому пароли, поступающие в смс-сообщениях и цифры, напечатанные на обратной стороне банковской карты.